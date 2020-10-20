中國經濟：第三季住宿和餐飲業GDP挫5.1%　金融業增7.9%

國家統計局公布第三季國內生產總值(GDP)初步核算結果，當中，農林牧漁業GDP按年增長4%；工業GDP增長5.6%；建築業GDP增8.1%；批發和零售業增3.1%；住宿和餐飲業跌5.1%；金融業增7.9%；房地產業增6.3%；信息傳輸、軟件和信息技術服務業增18.8%；租賃和商務服務業跌6.9%。

至於首三季計，農林牧漁業GDP按年增長2.4%；工業GDP增長0.7%；建築業GDP增2%；批發和零售業跌4.2%；住宿和餐飲業跌19.1%；金融業增7%；房地產業增1.6%；信息傳輸、軟件和信息技術服務業增15.9%；租賃和商務服務業跌8.1%。

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