英特爾702億元向SK海力士出售Nand記憶晶片業務

半導體巨頭英特爾(Intel)同意以大約90億美元(約702億港元)，將其Nand記憶晶片業務出售給南韓的SK海力士，以專注於其主要業務。

SK海力士表示，將為上述英特爾業務支付10.3萬億韓圜。該業務生產用於電腦和其他設備的閃存部件。此次收購包括英特爾的固態硬盤、Nand閃存和晶圓業務，以及在中國大連的一個生產設施。

英特爾主要關注用於個人電腦和服務器的處理器，而事實上，公司行政總裁Bob Swan自2019年上任以來一直考慮出售多個不屬於公司關注重點的業務。該公司推遲了重要的新晶片產品線的生產，現在在製造技術方面落後於部分競爭對手。

分析指出，英特爾放棄另一項非核心業務，或能幫助公司專注於解決其晶片技術問題。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299