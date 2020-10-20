中國經濟：發改委9月審核批准8個固產投項目　涉172億人幣

中國發改委公布，9月份共審核批准8個固定資產投資項目，總投資172億元人民幣，主要涉及交通、能源等行業。月內，內地全社會貨運量按年增長5.6%，增速較上月加快0.8個百分點，連續5個月正增長。全國鐵路貨運量按年增長3.6%，港口貨物吞吐量同比增長8.9%。

發改委指，下一步將加強今年第四季和明年初各項工作的統籌銜接，做好重要政策跨年度統籌安排，有基礎、條件及信心完成今年全年經濟社會發展目標。

另外，當局指高度重視集成電路產業健康有序發展，將重點加強規劃布局、完善政策體系、建立防範機制和壓實各方責任這四方面工作。

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