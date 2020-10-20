【專家點評】麥嘉嘉：天氣轉冷 中國燃氣宜收集
2020年10月20日 10:43
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隨着氣溫下降，內地天然氣價格近日持續上揚。10月以來，內地液化天然氣(LNG)價格連日向上，上海石油天然氣交易中心LNG出廠價格指數顯示，10月16日，國內LNG出廠價格為2,950元/噸，較9月30日2,676元/噸，上漲10.2%。
中國燃氣(00384)累計共於29個省、市、自治區，取得604個擁有專營權的管道燃氣項目，管道天然氣總銷量達253.7億立方米。中國燃氣4至8月的城市燃氣銷售量按年增長約10%，由於整個燃氣產業見復甦勢頭，中國燃氣預測市盈率約11.3倍，對比5年歷史平均市盈率13.7倍，估值吸引，可趁股價回調至10天線分段收集。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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