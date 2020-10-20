【專家點評】麥嘉嘉：天氣轉冷　中國燃氣宜收集

隨着氣溫下降，內地天然氣價格近日持續上揚。10月以來，內地液化天然氣(LNG)價格連日向上，上海石油天然氣交易中心LNG出廠價格指數顯示，10月16日，國內LNG出廠價格為2,950元/噸，較9月30日2,676元/噸，上漲10.2%。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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