港區國安法：調查指逾三成日企正考慮調整在港業務

《港區國安法》已經實施數月，有調查顯示，部分在港的日企仍在考慮會否撤出或縮小香港的業務。

外媒報道，據日本對外貿易組織周一(19日)發布的調查顯示，相較3個月前的調查結果，34%受訪企業表示仍考慮對在香港的業務進行調整，佔比幾近持平，反映企業對香港的發展仍存有憂慮。約13%企業表示已決定減少規模，1.7%稱將完全退出香港業務。

是次調查訪問了約300名受訪者，部分指在香港營商的投資意欲有所下降，另有一些說當地需求下降。不過，對《港區國安法》表示關注的受訪者由7月的約80%降至67%，反映不安情緒已經紓緩。

事實上，上月初首次有日本企業明言可能退出香港。在2014年退市的日本大型網絡金融公司思佰益(SBI Holdings)早前表示，正考慮最快於明年3月撤出香港市場，並將日本大阪、神戶地區作為代替香港的金融中心，同時考慮進軍中國。

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