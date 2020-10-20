港股格局：郭家耀料螞蟻上市前大市升勢受限

螞蟻集團以及新一批通脹掛鈎債券(iBond)有機會「撞期」接受認購，勢抽緊短線流動性。正榮金融業務部副總裁郭家耀認為，料螞蟻上市前，資金抽緊，大市要進一步上升難度大，料恒指短線續徘徊在24,000至24,800點。

螞蟻以外，短期亦會有一些物業管理股排隊上市，近期相關板塊明顯轉弱，他指或與機構投資者要配置資金而減持部分物管股有關，連帶近日受帶量採購措施影響的醫療器械股也由強轉弱，他建議投資者對這類轉弱板塊宜先觀望，不要心急撈底。

至於近期有轉強迹象的內地燃氣板塊，預料可受惠工業生產恢復而增加對燃氣需求，投資者可以留意。

他補充，螞蟻上市會影響基金對科技股的資金配置，二線科技股股價或會受累，但相信對大型科技股表現影響不大。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299