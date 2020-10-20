德國指供應鏈唔只中國！籲企業拓亞太區新市場以降風險

中國近年成為德國最重要的歐洲以外供應國，以及第二大出口市場，不過德國經濟部長阿爾特邁爾(Peter Altmaier)表示，新冠肺炎疫情爆發，凸顯供應鏈布局經常單向且易產生依賴性，而疫情已顯示單一供應來源容易有中斷危險，因此呼籲德國企業應將風險分散至中國以外其他亞洲市場，以降低對單一供應鏈的依賴。

他以今年春天中國疫情高峰時為例，當時德國的醫療設備供應便遭遇瓶頸，當局自然會想要分散供應鏈。新加坡和南韓或許能提供機會，因為兩國對疫情的處理相當好，其經濟亦很早恢復原有活力。

至於德國總理默克爾亦鼓勵國內企業應分散風險，在整個亞太地區拓展新市場，企業應善用有關區域在全球經濟扮演更重要角色的機會。

她提及，目前德國對亞洲出口約3/4銷往東亞，其中單單是中國市場已佔半數。德國政府將持續努力改善產業發展架構條件。

國際貨幣基金組織(IMF)此前預期，中國將是今年全球唯一主要經濟體呈現增長。反觀德國今年經濟預測將收縮約5.4%。

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