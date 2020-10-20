【專家點評】鄧聲興：阿里高鑫結合具協同效應

截至今年6月底，高鑫零售於中國共有481家大賣場及3家中型超市，相信阿里巴巴計劃以280億元增持高鑫零售股權，有利發揮兩者平台資源的協同效應。同時亦有利高鑫進一步發展新零售戰略，在未來加強消費者線上線下的消費模式及社區化線上店舖的業務發展。向上阻力位為11.4港元，向下止蝕為8.2元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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