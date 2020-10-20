【大行報告】摩通及瑞信上調紫金目標價

摩通指出，紫金第三季業績表現強勁，盈利按年增逾80%，主因受惠銅業務有良好表現，該業務於第三季銷量按年升20%至11.1萬噸，產品均價亦按年升13%。

該行稱，因現時黃金及銅現貨價仍較去年第四季各高出約30%及10%，相信紫金今年第四季的盈利續增長強勁，料按年可再升逾25%，穩固的盈利增長勢頭或延至明年上半年，故上調其目標價，由4.3元調升至5元，維持「中性」評級。

另外，瑞信表示，考慮到貨幣政策寬鬆，預期黃金及金屬價格將繼續為紫金提供支持。該行指，雖然第三季紫金售出的黃金較少，但隨着金價上升有助抵消其黃金銷量的跌幅，目標價輕微上調至7.1元，維持「跑贏大市」評級，並將其今年淨利潤預測上調3%至61億元人民幣。

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