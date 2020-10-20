港股格局：陳炳強料24700點遇阻力
2020年10月20日 11:24
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，港股回升至24,700點遇阻力，目前新冠肺炎疫情、中美關係，以及11月3日舉行的美國總統大選，市場對這些不明朗因素已有心理準備，陳炳強預料大市短時間維持橫行格局，未有太大突破，靜候恒指突破24,700點後再部署入市，現時宜維持審慎態度。
阿里巴巴(09988)現價處於高水平，周二(20日)開市未見太多進帳，成交亦未有太大改變，現水平出現技術阻力，而螞蟻集團上市有序進行當中，有貨可繼續持有，無貨可待短時間股價調整再入市，下方支持位睇270元。
最近內銀股強勢，陳表示，銀行作為百業之母，內地銀行更有政治任務，需要向社會其他不同範疇做出讓利行動，這點較少有。中國經濟數據表現一般，市場揣測經濟已經觸底，對銀行資產質素自不然有幫助。他又指，目前內銀股升幅仍未追及之前下跌幅度，現水平遇阻力，有機會橫行一段時間才再上升。他預期，內銀板塊冬季會有較平穩的增長，可期待上升空間。
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