港股格局：陳炳強料24700點遇阻力

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，港股回升至24,700點遇阻力，目前新冠肺炎疫情、中美關係，以及11月3日舉行的美國總統大選，市場對這些不明朗因素已有心理準備，陳炳強預料大市短時間維持橫行格局，未有太大突破，靜候恒指突破24,700點後再部署入市，現時宜維持審慎態度。

最近內銀股強勢，陳表示，銀行作為百業之母，內地銀行更有政治任務，需要向社會其他不同範疇做出讓利行動，這點較少有。中國經濟數據表現一般，市場揣測經濟已經觸底，對銀行資產質素自不然有幫助。他又指，目前內銀股升幅仍未追及之前下跌幅度，現水平遇阻力，有機會橫行一段時間才再上升。他預期，內銀板塊冬季會有較平穩的增長，可期待上升空間。

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