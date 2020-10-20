大摩奇準分析員預言標指將跌一成　提防波動市來襲

近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson警告，標普500指數或下跌一成，提醒投資者為另一場波動做好準備。

Wilson表示，股市主要阻力是一連串的宏觀不利因素，包括陷入僵局的財政談判、不斷增加的新冠肺炎病例和即將迫近的美國總統大選。這些不確定因素都必然加劇市場動盪，使投資者不願高追。鑑於下個月有多項不確定性，認為從上周一的高點位再次回調10%是在短期內最有可能的結果，然後牛市才能繼續。

美股周一(19日)大幅受挫，大型科技股帶領大市向下，標指收報3,426點，跌56點或1.63%；標指上周高見3,534點。

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