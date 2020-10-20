港元拆息︰1個月升至0.42厘
2020年10月20日 11:28
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回至0.06厘；1星期報0.13厘；與樓按相關的1個月升至0.42厘；3個月續企0.54厘水平。
20/10/2020
隔夜 0.06518厘
1星期 0.13964厘
2星期 0.33161厘
1個月 0.42625厘
2個月 0.46411厘
3個月 0.54125厘
6個月 0.68750厘
12個月 0.85946厘
19/10/2020
隔夜 0.05750厘
1星期 0.14661厘
2星期 0.25964厘
1個月 0.36786厘
2個月 0.44125厘
3個月 0.54196厘
6個月 0.68893厘
12個月 0.86304厘
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