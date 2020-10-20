港元拆息︰1個月升至0.42厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回至0.06厘；1星期報0.13厘；與樓按相關的1個月升至0.42厘；3個月續企0.54厘水平。

20/10/2020

隔夜 0.06518厘

1星期 0.13964厘

2星期 0.33161厘

1個月 0.42625厘

2個月 0.46411厘

3個月 0.54125厘

6個月 0.68750厘

12個月 0.85946厘

19/10/2020

隔夜 0.05750厘

1星期 0.14661厘

2星期 0.25964厘

1個月 0.36786厘

2個月 0.44125厘

3個月 0.54196厘

6個月 0.68893厘

12個月 0.86304厘

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299