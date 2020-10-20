【高盛推介】看好港交所阿里 可留意高槓桿購證
2020年10月20日 11:40
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高盛(亞洲)有限責任公司：有報道指，阿里巴巴旗下螞蟻集團已獲得中國證監會批准來港上市，並計劃於下周二至下周五(27至30日)進行招股，將在11月6日以「A+H」同步掛牌。受螞蟻集團上市影響下，近日阿里表現做好，當中周一(19日)創上市新高，收市升約1.1%。周二(20日)早段低見296.2元後隨即反彈，高見300.4元，觸及歷史高位。
另一方面，市場憧憬螞蟻集團來港上市將可利好香港交易所表現，當中周一升約1.7%。周二早段則低見365元後反彈。
觀察個股輪證資金流向，可見周一資金轉向部署阿里認購證，錄得約940萬元資金流入。而認沽證則於上周五(16日)至本周一共錄得約400萬元資金流入。港交所方面，則見過去6個交易日皆錄得資金流入認購證，合共約4,150萬元。而牛證於上周五及本周一亦共錄得約940萬元資金流入。
投資者如看好港交所，高槓桿的選擇可留意價外幅度約11%，年期約3個月的港交所購證(21352)，行使價409元，2021年1月11日到期，實際槓桿9.8倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度約6%，年期約3個月的港交所購證(27745)，行使價389.08元，2021年1月25日到期，實際槓桿7.9倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意港交所牛證(60945)，，收回價355.18元，行使價353.18元，換股比率100，槓桿比率22.5倍。
並可留意收回價稍遠的港交所牛證(52462)，收回價350.18元，行使價348.18元，換股比率500，槓桿比率16.9倍。
投資者如看淡港交所，可留意價外幅度約6%，年期約3個月的貼價港交所沽證(22760)，行使價344.8元，2021年1月22日到期，實際槓桿8.4倍。
投資者如看好阿里，認購證方面可留意屬行使價300至335元間，槓桿最突出的阿里購證(28727)，行使價330.19元，2021年1月11日到期，實際槓桿8.9倍。
投資者如計劃部署牛證，則可留意阿里牛證(64584)，收回價287元，行使價285元，換股比率500，槓桿比率19.6倍。
投資者如看淡阿里，可留意屬行使價250至290元間，槓桿最突出的阿里沽證(28997)，行使價259.8元，2021年1月11日到期，實際槓桿7.4倍。
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