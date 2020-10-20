【高盛推介】看好港交所阿里　可留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：有報道指，阿里巴巴旗下螞蟻集團已獲得中國證監會批准來港上市，並計劃於下周二至下周五(27至30日)進行招股，將在11月6日以「A+H」同步掛牌。受螞蟻集團上市影響下，近日阿里表現做好，當中周一(19日)創上市新高，收市升約1.1%。周二(20日)早段低見296.2元後隨即反彈，高見300.4元，觸及歷史高位。

另一方面，市場憧憬螞蟻集團來港上市將可利好香港交易所表現，當中周一升約1.7%。周二早段則低見365元後反彈。

觀察個股輪證資金流向，可見周一資金轉向部署阿里認購證，錄得約940萬元資金流入。而認沽證則於上周五(16日)至本周一共錄得約400萬元資金流入。港交所方面，則見過去6個交易日皆錄得資金流入認購證，合共約4,150萬元。而牛證於上周五及本周一亦共錄得約940萬元資金流入。

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