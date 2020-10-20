騰訊《王者榮耀》9月全球吸金18億元 中國玩家貢獻96%收入
2020年10月20日 11:48
東網電視更多新聞短片
流動應用數據分析公司Sensor Tower商店情報數據顯示，9月份騰訊控股(00700)旗下遊戲《王者榮耀》全球吸金2.4億美元(約18.72億港元)，按年增長87%，重回全球手遊收入榜榜首，而中國玩家貢獻了96%的收入。
騰訊的《和平精英》和《PUBG Mobile》9月收入超過1.98億美元(約15.44億港元)，按年增長13.3%，位列榜單第二名。中國玩家貢獻了56.5%的收入，其次為美國玩家，貢獻12.4%。
不過，以上數據不包括中國及其他地區第三方Android渠道。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！