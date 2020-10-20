騰訊《王者榮耀》9月全球吸金18億元　中國玩家貢獻96%收入

騰訊的《和平精英》和《PUBG Mobile》9月收入超過1.98億美元(約15.44億港元)，按年增長13.3%，位列榜單第二名。中國玩家貢獻了56.5%的收入，其次為美國玩家，貢獻12.4%。

不過，以上數據不包括中國及其他地區第三方Android渠道。

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