胡潤中國富豪榜：馬雲膺首富　呢位首次上榜即排第三...

胡潤研究院周二(20日)發布《2020衡昌燒坊-胡潤百富榜》，胡潤百富榜人數擴大32%，增加579人至歷史新高，今年有2,398位企業家財富超過20億元人民幣(下同)。當中馬雲以4,000億元的身家第四次成為中國首富。

榜單顯示，56歲的馬雲財富增加1,250億元，以4,000億元企穩中國首富寶座。49歲的馬化騰財富增加1,300億元，以3,900億元位列第二。現年66歲的農夫山泉創辦人鐘睒睒，首次上榜已登上第三位。

值得留意，由於遭受美國制裁，華為任正非財富縮水10%至190億元。另於5G時代下，小米雷軍財富增長逾1倍至1,700億元，小米今年共有9人上榜。

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