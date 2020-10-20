港股格局：黃子燊料阿里仍未見頂
2020年10月20日 11:57
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恒指周二早間於24,500點水平爭持。晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊對後市不太悲觀，即使周一美股跌幅顯著，但港股周二表現平穩，他預料恒指短期目標可升破25,000點。
另外，個別板塊偏強，投資者宜選擇合適板塊作部署，如科網股及內需股。科網股可留意阿里巴巴(09988)及京東集團(09618)。阿里在早前的投資者日表示市場對其估值偏低。其業務覆蓋範圍廣泛，電商發展成熟，另外雲端服務阿里雲的淨利潤高，未來利潤增長潛力大，作為集團金融業務核心的螞蟻集團亦即將上市。即使現價處300港元附近仍不算貴，相信可長升長有，要升至340至350元才反映現時價值，投資者可待回落至280元水平入市。阿里周二早間曾升穿300元創新高。
內需股方面，他指市場可留意內地汽車及4S類(汽車銷售、維修、配件和資訊服務為一體的銷售店)股份，如永達汽車(03669)4S豪華車經銷符合中國內需概念，值得中線投資。
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