【大行報告】受惠資金流入 大摩予港交所目標價430元
2020年10月20日 11:57
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摩根士丹利指出，港交所(00388)股價今年跑贏恒指約60%，主因受惠中概股回流掛牌，以及內地開放金融市場，相信未來內地資金將會繼續支持香港國際金融中心地位，以及提供成交量。
大摩又指，隨着更多資本流入中國內地，加強人民幣升值，估計內地官方有信心擴大中港兩地資金自由流動，從而吸引海外市場的資金流入；加上之前長假期，港股成交量仍然強勁，證明資金流入進展良好，預計其第三季盈利按年增43%，至31.6億港元，交易收入可抵銷投資收入的下跌。
該行給予港交所目標價430元，重申「增持」評級。該股股價最新跌0.3%，報365.8元。
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