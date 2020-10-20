【大行報告】受惠資金流入　大摩予港交所目標價430元

大摩又指，隨着更多資本流入中國內地，加強人民幣升值，估計內地官方有信心擴大中港兩地資金自由流動，從而吸引海外市場的資金流入；加上之前長假期，港股成交量仍然強勁，證明資金流入進展良好，預計其第三季盈利按年增43%，至31.6億港元，交易收入可抵銷投資收入的下跌。

該行給予港交所目標價430元，重申「增持」評級。該股股價最新跌0.3%，報365.8元。

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