【瑞通推介】螞蟻上市明朗化　資金追阿里好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憂慮紓困措施沒有進展，美股顯著受壓，道指隔晚收報28,195點，跌410點或1.4%。

恒指周一(19日)曾升近400點至24,771點，其後升幅收窄，收報24,542點，升155點或0.6%。周二(20日)早段窄幅上落，受阻於24,600點。其好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾2,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾770萬元，反映投資者繼續減持好倉。周一其牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

市場消息稱，螞蟻集團初步計劃於下周二至周五(27至30日)招股，擬在11月6日A+H股同步掛牌。阿里巴巴輕微高開後，高見300.4元。周一其好倉有逾2,300萬元資金淨流出，預料為食胡獲利行動。

有券商指華為可能拆售榮耀，意味小米集團競爭對手仍在，把小米投資評級由「買入」降至「沽售」，拖累小米周一高開低走，升至23.9元的1個月高位後轉跌，最終以接近全日最低位22.2元收市，挫4.1%。周二早段曾偏軟，曾跌2%，低見21.75元，其後回升至22.5元附近。周一有約3.1億元北水淨買入小米。輪證資金流方面，逾920萬元淨流入好倉，淡倉同日則有逾280萬元淨流出。

騰訊控股上日曾升約2%至568.5元，其後升幅收窄，收升0.8%於561.5元。周二早段大致靠穩，曾重上566.5元。周一有約4.7億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，周一有逾1,300萬元淨流出好倉，淡倉同日則有逾310萬元淨流入。

中國人壽公布今年首9個月累計原保險保費收入約5,436億元人民幣，按年增長9.3%。另國壽將於下周三(28日)公布第三季業績。股份昨曾升3.7%，升至19.2元的1個月高位，收升1.0%於18.7元。周二早段好淡爭持，受制於19元。周一有逾430萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流入。

內地消費者對iPhone 12預購熱情高漲，有分析師指有利產業鏈股價，帶動蘋果概念股周一升勢。瑞聲科技周一高見45.25元，上漲3.5%，收報44.8元，升2.5%。周二早段高開逾1%後轉跌，45元得而復失。周一有約620萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299