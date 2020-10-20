中滙集團截至10月19日新生報到人數逾1.3萬人
2020年10月20日 12:06
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中滙集團(00382)公布，旗下廣東財經大學華商學院及廣州華商職業學院截至10月19日的2020/2021學年合計錄得新學生報到人數共13,075人，較截至2019年9月8日的2019/2020學年增長9.6%；在校學生人數升10.3%，至38,351人。
公司認為，集團的新學生報到人數、在校學生人數及新生平均學費整體均有可觀增長的主要原因為受惠於集團旗下院校順應當今社會對大商科、大健康、IT及新媒體等人才的迫切需求所進行的高端課程設置的不斷創新，以及廣大學生及家長對華商教育品牌的追捧和對集團辦學能力的認可。
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