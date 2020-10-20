【全球攬炒】日央行下周議息　傳將降經濟及通脹預測

日本央行將於下周公布議息結果，外電引述知情人士的消息，該央行預計將會下調本財年的經濟和通脹預測。

知情人士稱，央行下調預期不會立即引發擴大貨幣刺激規模，料該行維持對日本溫和復甦的判斷。不過，下調預期主要原因是夏季消費疲弱，4至6月經濟下滑幅度超出預期。

於7月份作出的預測，日本央行預計在截至2021年3月的財政年度中，日本經濟將萎縮4.7%。而日本4至6月的實質國內生産總值(GDP)為萎縮27.8%，連續3季出現負增長，並為戰後最嚴重的衰退。

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