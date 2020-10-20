歐央行警告：疫情再爆及政府取消援助 銀行或面臨災難後果

歐洲央行委員兼西班牙央行行長Pablo Hernandez de Cos警告，在新冠肺炎疫情再度爆發，以及政府取消財政援助措施的夾擊下，可能會給銀行帶來更多的貸款損失。

他認為，銀行的資產質量在是次危機中惡化是一個時間問題，而不是會否發生的問題。疫情確診病例再度激增，加上政府取消財政援助措施，可能會進一步擴大銀行損失，為銀行業危機將帶來災難性後果。

此外，他指金融科技的前景廣闊，例如降低交易成本和金融普惠；持續的金融數碼化亦為銀行系統帶來風險和挑戰，疫情進一步放大了有關的風險和挑戰。

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