港區國安法：港銀行就涉嫌違法交易　需向警方備案

由香港銀行公會制定、香港金融管理局提供意見的「打擊洗錢或恐怖分子資金籌集的常見問題」，於已9月下旬公布，並適用於香港及國際銀行。指引列明，香港銀行需就任何涉嫌違反《港區國安法》的交易向警方備案。

指引列出，為避免違反洗錢及恐怖分子資金籌集法規，建議銀行遵守適用於反洗錢的相關程序，通過「可疑交易報告」將《港區國安法》的違規行為向警方報備。

外媒引述香港金管局發言人指，拒絕就引起的問題作出回應，惟指出，提交可疑交易報告是基於知情或產生懷疑，但不需要瞭解潛在犯罪活動的性質。香港銀行公會則沒有回應。

《港區國安法》實施以來，滙豐銀行及渣打銀行(香港)因公開支持該法而遭受批評，香港監管機構則一直未有官方指引，建議金融機構應如何執行。

外媒引述銀行合規人員指，倘若有親中的知名人士指控某人違反國安法，銀行實無法不進行調查工作，如果銀行不確定「該人士」是否違法，對銀行而言，最安全的方法是「上報勝於不報」。

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