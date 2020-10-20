【宅經濟】星展：香港數據中心供應短缺　土地問題礙發展

新冠肺炎疫情推動企業數碼化轉型，星展銀行(香港)香港及內地電訊及科技行業分析師譚紫宏預料，隨着網絡使用率提高，未來3至5年內，香港數據中心需求年增長為15%，惟香港市場仍存在供應短缺問題。

他稱，疫情加速網上應用，網上直播、遙距辦公等帶動流量需求，而雲端服務及互聯網將成為行業未來最大增長動力。他認為，香港擁有先天優勢，因為天然災害因素低，同時光纖速度、電力供應亦穩定，為設立數據中心的理想地點，但現時本港數據中心的發展礙於土地供應有限。

譚表示，舊工廈改建成數據中心的限制較多及需時長，對工業大廈的供電力、載重量及樓高有一定要求，亦平均需3至4年時間進行重建，因此舊工廈未必能及時改善土地供應問題。

至於有公司將其數據中心由香港遷往新加坡，他指出，兩地皆具備發展數據中心的條件，存在良性競爭，相信個別客戶離開並不代表企業對香港失去信心。

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