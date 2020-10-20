全球經貿戰：抗衡中國！傳印度考慮與台灣展開貿易協商

隨着中印關係緊張情況升溫，外電引述消息報道，印度政府一改態度考慮與台灣展開貿易協商。

據了解，台灣過去幾年一直尋求和印度展開貿易談判，但印度政府一直不願意行動，主要由於在世界貿易組織(WTO)登記任何貿易協定，都無可避免與中國上演拉鋸戰。

消息指出，於過去幾個月，有意推動台印貿易談判的印度政府鷹派人士逐漸佔上風，認為和台灣洽商貿易協議，有助印度達成吸引更多科技和電子業投資的目標。惟內部尚未做出是否與台灣展開貿易協商的最終決定。

印度總理莫迪期望於未來5年內吸引逾1,430億美元(約1.11萬億港元)資金於該國投資智能手機生產市場，而10月初已批准富士康、緯創及和碩在該國擴大生產，5年投資9億美元(約70.2億港元)。

印度與台灣在2018年簽署新版雙邊投資協議，進一步拓展雙方經濟關係。根據印度商務部資料，雙邊貿易在2019年增長18%，至72億美元(約561.6億港元)。

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