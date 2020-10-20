富邦銀行推新稅貸計劃　年利率低至1.28厘

富邦銀行(香港)周二(20日)推出新稅務貸款，選擇6個月還款期及獲批核貸款額達80萬港元或以上的客戶，實際年利率低至1.28厘。

貸款額最高達月薪8倍或100萬元，以較低者為準，還款期長達24個月，夫婦同時申請、遞交申請表格並提取貸款，息率將按兩人獲批核貸款總額計算，可享更低息率。

電話申請最快可於30分鐘獲悉初步批核結果；成功遞交所需資料及文件，最快可於1天知悉最終批核結果。

富邦香港高級副總裁兼消費金融部主管谷祖明表示，該行息率結構簡單，沒有隱藏條款，亦無須符合開立額外戶口或維持存款額等附帶條件，方便客戶更容易享有貸款優惠。

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