富邦銀行推新稅貸計劃　年利率低至1.28厘

富邦銀行推新稅貸計劃 年利率低至1.28厘
2020年10月20日 13:15
東網電視更多新聞短片
富邦銀行(香港)周二(20日)推出新稅務貸款，選擇6個月還款期及獲批核貸款額達80萬港元或以上的客戶，實際年利率低至1.28厘。
貸款額最高達月薪8倍或100萬元，以較低者為準，還款期長達24個月，夫婦同時申請、遞交申請表格並提取貸款，息率將按兩人獲批核貸款總額計算，可享更低息率。
電話申請最快可於30分鐘獲悉初步批核結果；成功遞交所需資料及文件，最快可於1天知悉最終批核結果。
富邦香港高級副總裁兼消費金融部主管谷祖明表示，該行息率結構簡單，沒有隱藏條款，亦無須符合開立額外戶口或維持存款額等附帶條件，方便客戶更容易享有貸款優惠。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！