一田百貨：將加大網店規模　重申無意裁員減薪

新冠肺市疫情重挫零售業，惟超市表現一枝獨秀。一田百貨行政總裁黃思麗坦言，超市業務一直有不錯的表現，惟百貨業務承壓，整體而言仍不俗，9月單月生意平穩發展，重申公司沒有裁員及減薪計劃，會透過內部資源調配應對，又會為購物優惠日招聘兼職員工。另外，公司已申請第二期保就業計劃。

「疫」市下帶動網上零售，一連12日的「一田購物優惠日eShop率先買」將於周三(21日)開鑼。黃預料，整個網上優惠日的營業額按年增長50%，據過往經驗，特別看好食品、卡通貨品等銷情。是次網上優惠貨品涉及1,600款，較今年5月時增加22%，按年更升1.48倍。

她指，市民消費模式改變，網購成為大趨勢，故一田網店的購物需求亦因而增加，未來會加大網店規模。另為迎合時下潮流，將首次以網上直播形式推介產品，提供限時「筍貨」，及豁免價值39元的運費，客戶亦可選擇到店自取貨品。

至於實體店的優惠日則加長至7日，於11月25日至12月1日舉行。黃續稱，已為防疫採取一系列措施，包括定時消毒購物籃，惟未有如5月時需事先登記入場券，員工將視乎現場的人流而適時作出限制。

她又指，為應付優惠日的工作量，將會透過舉辦招聘日聘請兼職員工，相信規模與5月時聘請700至800名兼職員工的規模相若，惟未有最終定案。

另外，消費者透過銀聯信用卡單一訂單簽帳每滿1,000港元，可獲50元即時折扣。而逢周三，一田會員消費可獲3倍積分，亦適用於網上及實體店的購物優惠期。

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