滙豐杜嘉祺：冀在內地拓展業務 探索新投資機會
2020年10月20日 14:15
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滙豐控股(00005)主席杜嘉祺(Mark Tucker)近日參與上海市市長國際企業家諮詢視頻會議時稱，期待在中國市場探索新的投資機會。滙豐將繼續積極參與上海深化「五個中心」建設，並為中國金融市場的進一步開放和發展貢獻一份力量。
杜嘉祺表示，在增強城市發展韌性、適應新形勢變化方面，上海既有發展的先機，又有成功的優勢，包括其不斷加強的區域合作和完善的科技和基建投資體系。同時，在城市建設方面，上海也正在向創新、創業、數字技術和可持續方向穩步推進。
他續稱，滙豐十分期待在上海以及更廣泛的中國市場進一步拓展業務，並探索新的投資機會。伴隨着中國金融市場的持續開放和發展，滙豐許多客戶的相關業務取得了較大增長。又認為，中國金融科技和創新日新月異，均為國際金融機構在中國的發展提供了寶貴的機遇。
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