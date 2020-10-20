曾預測1987年黑色星期一經濟學家：美大選或是拋售機會...

預測到美股在1987年崩盤的經濟學家，再次對美股預警，認為選舉情勢的發展或為股市帶來重大拋售機會。

被稱做「黑色星期一」的1987年10月19日，對許多投資人可說是黑暗的一天。當日美股在交易時段大幅下挫逾20%，並觸發全球股市大震盪。《預測與策略》(Forecasts & Strategies)一書主編Mark Skousen在此前的幾個月，就建議客戶全數沽出股票，轉持現金，認為1987年將出現崩盤。值得注意的是，自1987年之後，Skousen從未再發過「全數沽出」的建議。

Skousen表示，當時人們太看好股市，令市場升得太快、太高，每個人都推薦只賺不賠的共同基金，令他開始持相反意見。他認為，包括電腦交易開始盛行，一旦人們轉為想賣出，就會出現人踩人局面，從而做成崩盤。

他認為，現在即使90%以上的交易是經電腦生成，但亦可以是政府干預後的結果。今年3月當政府丟個1萬億美元購買金融資產，股市的算法就改變，結果股市V形復甦，而「熔斷機制」有助免於心理崩潰，避免交易過度情緒化。

他表示，民調顯示拜登及民主黨可能完全掌握國會與政府，但這可能是個重大的拋售機會。對於投資者，拜登不是「好朋友」，他準備消除長期資本利得稅減免，投資人必須將 40%的利潤交給政府，故對已經大賺的投資者將會把握機會及早沽售，來爭取23%的稅金而不是40%，從而造成股市的重大沽壓。

對未來的可能走勢，在美國大選前，Skousen認為，股市仍樂觀，但需保持謹慎。

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