全球經貿戰：蓬佩奧籲美國與巴西應降低對中國商品的依賴

美國國務卿蓬佩奧周一(19日)警告，美國和巴西出於國家安全考慮，需要減少對中國進口商品的依賴。目前中國大量購買巴西的大豆及鐵礦石，已成為巴西最大的貿易夥伴，美國總統特朗普正努力拉攏巴西，一起制衡中國。

蓬佩奧表示，中國對巴西和美國的貿易很重要，但對國家安全也構成巨大風險。因此，美國與巴西達成貿易協議，對於減少兩國對中國的依賴至關重要。在一定程度上，兩國已找到了增加彼此間貿易的方式，可以減少對來自中國的關鍵項目依賴。

蓬佩奧又提到，美國與巴西即將簽署3項協議，以達成貿易便利、強化監管做法及反貪污。他指出，在美國支持下，巴西愈來愈接近加入經濟合作與發展組織，希望盡快可達成。未來兩國人民將更加安全、國家將更加繁榮。

鑑於中國對全球數據資訊安全的威脅，巴西總統博爾索納羅正考慮禁止華為參與巴西5G網絡建設。巴西經濟部長Paulo Guedes表示，巴西和美國即將簽署協議，避免對雙邊貿易和投資實行雙重課稅。

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