【全球攬炒】美就業2024年前難復原　35%機會再衰退

外國傳媒報道，無論11月3日誰接任美國總統，接下來迫切要解決的問題就是「就業」。根據標普全球(S&P Global)報告預料，美國就業市場在2024年以前都無法恢復到疫情前水平。

標普全球首席經濟學家Beth Ann Bovino在周一(19日)公布的報告中指出，勞動力數據顯示，9月失業率為7.9%，美國經濟復甦陷入疲弱，高於過去11次衰退中的8個高峰。

報告稱，如果把自2月份以來全部退出勞動力市場的人加在一起，9月份的失業率將高達10.3%。因此，Bovino悲觀預料，美國失業率在2024年之前，也不會回到疫情前水平。

此外，根據報告，仍有數百萬位美國人需要政府援助以維持生計，美國有30到35%機會陷入二次衰退。

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