巴菲特領跑！外資爆買日股　錄史上第5大紀錄

「股神」巴菲特吹響號角後，日本股市成為全球炙手可熱的市場！外國媒體報道，外資最近大量買進日股，出現史上第5大的單周買入。

日本雖是全球第3大股市，但似乎總不及美股及內地A股來得吸引，但近期這趨勢有逆轉迹象。數據指，在截至10月9日當周，外資淨買入1.42萬億日圓(約1,042億港元)，也是約18個月以來的最高紀錄。日經225指數已收復年初至今的跌幅，至於更廣泛的日經500指數漲至1989年來最高位。

巴菲特可說是這波熱潮的領導者，旗下的投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)8月底以低於估值的60億美元價格買進伊藤忠商事、住友商事、丸紅、三井物產、三菱商事各5%股份。巴菲特過去曾抱怨日企股本回報率低、管理層不關心股東等，因此買日股是罕見的操作。

Verdad Advisers的日本投資經理Nick Schmitz表示，巴菲特動作向許多西方投資者送出強烈訊號：日本可能是折價幅度最大的市場之一。然而他強調，日本股市障礙依然存在，像是許多小型公司流動性仍然不足，且對於30至60歲的任何投資者，普遍對日本印象停留在1989年的泡沫。

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