【全球攬炒】貝萊德預警：企業重組規模或超08年金融危機

全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)表示，全球企業重組需求規模，或超過2008年全球金融危機後的高點。

該公司的研究部門BlackRock Investment Institute的一份報告中指出，「一個重要原因是低於投資級的債務顯著增長」。數據顯示，包括貸款及私人信貸在內的評級低於投資級的未償債務自2007年以來已翻一番，達5.3萬億美元。

該行指出，隨着整體借貸成本下降，公司紛紛舉債，但受疫情所累，公司收入受壓，令很多公司變得脆弱。雖然支持性的財政及貨幣政策有助公司集資並降低借貸成本，但並非所有借款人平等地從中獲利，較小的公司仍缺乏進入公開市場的渠道。

就公司倒閉風險而言，貝萊德不是發出警告的唯一一家公司，目前利率較低，但第3季度美國公司破產情況仍創下同期最差的情況。

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