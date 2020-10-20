太古城10月暫錄24宗買賣　三房戶1230萬易主

美聯吳肇基表示，10月份鰂魚涌太古城暫錄約24宗買賣，包括隋宮閣為低層B室，實用面積約785方呎，三房一套間隔，開價約1,300萬港元，但由於單位於早年購入，原業主願意減至約1,230萬易手，呎價約15,669元，新買家入市自用。

原業主早於1980年7月以約60萬元購入，雖然減價出售，但是次轉售帳面仍獲利約1,170萬元，物業升值約19.5倍。

另一個寶安閣中層單位，實用面積706方呎，6月叫價1,380萬元，最終大劈342萬，以1,038萬元沽出，呎價約14,703元。據了解，單位同層曾發生事故，是次成交價低市價約25%。

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