「疫」市袋袋平安？南韓8月活期存款周轉率再創新低

新冠肺炎持續衝擊全球景氣，據南韓央行(BOK)發表最新數字，南韓8月活期存款周轉率已降到史上最低15.5%，全因疫情所累。

當地8月活期存款的周轉率僅15.5%，再創南韓逾35年新低，而今年5月錄得15.6%，更較1999年7月時的活存周轉率95.5%，累積萎縮逾6倍。

韓央行指，截至8月底在途活期存款金額約311.5萬億韓圜(約2.1萬億港元)，較去年12月增加近24%。

面對全球疫情尚未受控，加上踏入秋冬料發病率增，南韓利率雖維持在相對低水位，令借貸成本亦已較過去大減，但對大部分南韓人來說，因獲利與工資在這一年間已受到不少負面因素所衝擊，市民即使有錢亦不太敢冒險投資，寧將錢放於銀行賺取微薄的利息。

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