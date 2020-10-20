歐洲科企集資遠遜中美　麥肯錫指「獨角獸」是痛點

今年新股市場繼續呈現「分化」，歐洲科技股上市宗數及集資額皆不如美國及中國股市。

根據資本市場研究公司PitchBook數據，2020年歐洲只有26家獲創投投資的公司上市，不到美國70家的一半，也不及內地A股92家的1/3。集資額方面，2020年迄今，歐洲科技公司在IPO僅籌資67億美元，遠遠低於內地的728億美元，與美國同業的1,181.9億美元。

有別於兩年前瑞典串流巨企Spotify和荷蘭數碼支付公司Adyen上市，歐洲科技產業近年鮮有轟動市場的上市個案。

管理顧問公司麥肯錫指出，歐洲科技IPO發展落後的原因很多。該行指出，過去十年歐洲的新創公司佔全球逾1/3，但只有14%成為估值超過10億美元的獨角獸公司。此外，歐洲科技業者面臨籌資和吸引人才難題，且歐洲的員工股票選擇權法規也不如美國完善。

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