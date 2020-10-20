【深度解構】英特爾賣記憶體業務是因中美之爭？

外國傳媒報道，美資的英特爾(Intel)傳出接近以100億美元(約780億港元)，將NAND快閃記憶體業務售予南韓SK海力士，這筆交易究竟有何好處？分析師認為，英特爾藉此剝離非核心事業，能專心修補7納米製程落後問題，更能降低中美關係惡化時的風險。

RBC Capital Markets分析師Mitch Steves認為，這宗交易對英特爾而言是利好，同時有利於包括美光(Micron)與威騰電子(Western Digital)在內的其他記憶體晶片商。「英特爾有多條戰線，而且在投資上述業務多年仍無法產生明顯盈利。若能以100億美元賣出，可利用這筆收益再投資新技術，改善其正在落後的CPU業務、並投資於現場可程式化邏輯閘陣列(FPGAs)或建立自家的物聯網(IoT)業務組合。」

此外，英特爾近期遭遇7納米製程延誤問題，使同業AMD進一步瓜分市佔，AMD今年首季在個人電腦CPU的市佔已攀升至17%，較5年前提高逾倍。英特爾此時若售出NAND快閃記憶體這項非核心業務，將有助於把重心放在修補半導體製程技術的問題。

再者，美國與中國近期的地緣政治角力已導致半導體產業面臨複雜情勢，快閃儲存半導體領域尤其受影響。英特爾是在中國大連生產先進的快閃記憶體3D NAND，這種記憶體把多層記憶體單元進行堆疊。這座工廠是英特爾在中國的唯一大型晶片製造廠，因此若與SK海力士敲定出售協議，可能包包這廠房，將代表英特爾在中國的生產營運大幅降低。

如此一來，英特爾也能降低業務受中美關係惡化影響。事實上，記憶體晶片市場已受美國封殺華為、中芯的出口禁令影響，例如日本NAND Flash大廠鎧俠(Kioxia)以傳出向美方申請繼續供貨華為，其上月延後首次公開發行股票(IPO)，據悉也是受美國對華為禁令影響。

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