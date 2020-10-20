歐股開市受壓　瑞銀績優升1%

歐洲新冠肺炎單日新增病例創紀錄新高，加上美國財政刺激談判仍然膠着，歐股開市向下，其中英股跌0.33%；德股跌0.6%；法股跌0.29%。

瑞銀集團開市升1.12%，此前集團公布第三季度淨收入為21億美元，較去年同期增長99%，好過市場預期。

德國寶馬汽車初步估計，第三季度自由現金流達到30.7億歐元，較市場預期為多，惟股價受壓跌1.13%。

中國電商巨頭阿里巴巴入股全球最大免稅店Dufry，Dufry披露以每股33.22瑞士法郎的價格發行新股後，預計籌集8.2億瑞士法郎，股價升1.7%。

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