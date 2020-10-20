新盤動向：沙田名日·九肚山擬周內開價
2020年10月20日 16:00
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長實集團執行董事趙國雄(左2)
新界東推盤氣氛熱鬧。長實集團(01113)執行董事趙國雄表示，沙田名日·九肚山可望於周內公布開價，惟定價不會考慮撤回空置稅的因素，主要視乎市場情況。對於鄰近新盤正在推售，他指出，同區更多樓盤開售，料可引起買家興趣。
他認為，政府暫停推出空置稅，主要因應經濟情況作出的決定，事前未有與發展商溝通。同系西半山波老道項目仍等待通關後才推售。
長實地產投資董事黃思聰稱，近日沙田區市況熱鬧，項目樓書希望48小時內發布，希望盡快推售，兩房、三房及四房示範單位可望短期內開放。
項目共設266伙，包括22座洋房，而分層戶間隔由兩房至四房，實用面積479至1,228方呎，部分單位可享吐露港海景，景觀開揚。
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