新盤動向：沙田名日·九肚山擬周內開價

他認為，政府暫停推出空置稅，主要因應經濟情況作出的決定，事前未有與發展商溝通。同系西半山波老道項目仍等待通關後才推售。

長實地產投資董事黃思聰稱，近日沙田區市況熱鬧，項目樓書希望48小時內發布，希望盡快推售，兩房、三房及四房示範單位可望短期內開放。

項目共設266伙，包括22座洋房，而分層戶間隔由兩房至四房，實用面積479至1,228方呎，部分單位可享吐露港海景，景觀開揚。

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