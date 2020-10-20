曠視科技推7款人工智能物流硬件

中資人臉識別人工智能(AI)解決方案企業曠視科技宣布，推出其智能物流平台「HETU 2.0」版本，同時發布7款配置AI、物流倉儲可使用的硬件產品，包括可識別人體、自動避開障礙前進的機器人，以及能夠自行搬運貨物的機器人，以解決企業在簡化和數碼化營運普遍遇到的困難。

集團表示，全面的智能物流戰略計劃加快AI技術在工業和供應鏈中的應用，公司將加強其供應鏈物聯網(IoT)產品，以及個人IoT和城市IoT業務。

該戰略將增強AI算法和計算能力、集成軟件和硬件，以實現有形價值，以及在HETU周圍建立生態系統，以簡化營運及提高效率。同時，建立AI物流行業聯盟，集合超過30家企業，以加快AI賦能智能物流的發展。

曠視科技聯合創始人兼首席技術官唐文彬表示，供應鏈IoT是集團價值主張的重要支柱，也是公司可持續和可擴展增長的關鍵驅動力，將繼續加強其在物流領域的能力，為有需要的傳統企業提供服務。

公司已為配件、服裝、製造、汽車、製藥和快速消費品等領域的客戶，開發和部署定制的物流解決方案。包括在亞洲部署一個400多個智能機器人的倉庫，在HETU操作平台和客戶自己的軟件的配合下，約400個機器人能自動在倉庫中導航，並尋找已訂購的物品，並將其運送到包裝線。

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