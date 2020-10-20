【市後重點睇】金價穩企1900美元　道期升125點

美匯指數處93.41，離岸人民幣(CNH)報6.6743，港匯企7.75，美元兌日圓處105.56，歐元升至1.1777，英鎊守1.2946。金價穩守1,900美元。油價偏軟，布油報42.53美元，紐油報40.73美元。道指期貨升125點。

●市後關注點

-20:30 美國9月新屋動工及建築批核

●瑞銀第三季淨利潤逾20億美元，按年飆近1倍。

●歐央行警告：疫情再爆及政府取消援助，銀行或面臨災難後果。

●【全球攬炒】日央行下周議息，傳將降經濟及通脹預測。

●大摩奇準分析員預言標指將跌一成，提防波動市來襲。

●德國指供應鏈唔只中國！籲企業拓亞太區新市場以降風險。

●英特爾702億元向SK海力士出售Nand記憶晶片業務。

●【全球救市】澳洲央行指還有進一步下調利率空間。

●中國經濟：

-70大中城市新盤售價按月升0.34%。

-第三季住宿和餐飲業GDP挫5.1%，金融業增7.9%。

-10月貸款市場報價利率維持不變。

-發改委9月審核批准8個固產投項目，涉172億人幣。

●胡潤中國富豪榜：馬雲膺首富，呢位首次上榜即排第三...

●騰訊《王者榮耀》9月全球吸金18億元，中國玩家貢獻96%收入。

●滙豐杜嘉祺：冀在內地拓展業務，探索新投資機會。

●新股專輯：

-傳螞蟻集團擬11月6日A+H股同步掛牌。

-傳滴滴出行考慮2021年來港上市。

●港區國安法：

-調查指逾三成日企正考慮調整在港業務。

-港銀行就涉嫌違法交易，需向警方備案。

●【宅經濟】星展：香港數據中心供應短缺，土地問題礙發展。

●一田百貨：將加大網店規模，重申無意裁員減薪。

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