新盤動向：御半山兩期加價最多11%　周六賣8伙

為回應市場需求，今天(20日)亦上載新銷售安排，第1及2期各提供4伙，合共推出8伙應市，實用面積由312至591方呎，當中包括1伙一房、 1伙一房連儲物房、3伙兩房 及3伙三房。若以60日付款計劃計算，折實平均呎價16,417元，折實售價由550萬至931.37萬元，呎價由15,415至17,959元。該批單位將於本周六(24日)上午11時開始以先到先得形式出售。

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