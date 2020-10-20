新盤動向：御半山兩期加價最多11% 周六賣8伙
2020年10月20日 16:19
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新盤市道暢旺，發展商加價信心回升。新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山發展項目，第1及2期累售932伙，佔兩期單位可售總數逾97%，套現超過61億元，兩期平均成交呎價為16,300元。項目本月初推出新一輪單位後，市場反應熱烈，發展商再度更新第1及2期10伙的價單，加價2至11%。
為回應市場需求，今天(20日)亦上載新銷售安排，第1及2期各提供4伙，合共推出8伙應市，實用面積由312至591方呎，當中包括1伙一房、 1伙一房連儲物房、3伙兩房 及3伙三房。若以60日付款計劃計算，折實平均呎價16,417元，折實售價由550萬至931.37萬元，呎價由15,415至17,959元。該批單位將於本周六(24日)上午11時開始以先到先得形式出售。
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