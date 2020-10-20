滙豐推中小企業務管理API平台「滙豐智滙」

滙豐推出業務管理平台「滙豐智滙」，利用應用程式介面(API)技術，連接滙豐商務「網上理財」平台的實時銀行戶口數據，及多個第三方商業應用程式，助中小企簡化業務營運方式。滙豐透露，將會為「滙豐智滙」增添更多功能，配合其他業務營運需求。

「滙豐智滙」提供業務數據概覽，用戶可使用不同圖表查閱銀行戶口的主要數據，查閲過去走勢、最新戶口狀況和交易等資訊。另外，企業可透過工具箱功能於不同帳戶進行一站式對帳，並透過連接至Microsoft Dynamics 365 Business Central戶口，於同一介面檢視所有應付及應收款項提示。

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，明白小型企業在管理日常流程時，未必能把資源投放在最合適的數碼工具，該平台匯集多個系統的數據和工作流程，使小型企業能專注拓展業務。

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