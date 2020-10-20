叮噹快藥完成10億元人民幣B+輪融資

叮噹快藥於2014年成立，為中國內地一家醫藥新零售企業及新特藥上市首選平台，提供藥物訂購及送貨服務，用戶可透過其手機應用程式，購買藥物。目前在北京、上海、廣東等10多個省市，完成了醫藥新零售布局，用戶達千萬規模。

叮噹快藥創始人兼董事長楊文龍表示，是次融資所得將主要用於加快公司戰略項目「千城萬店」的布局，計劃2020年底將增開10個服務城市，預計2021年覆蓋全中國一、二、三線核心城市。公司將加強發展健康產業，在「快醫」和「快藥」的服務基礎上，通過建立個人健康大數據(Big Data)，結合人工智能(AI)等科技推出「快檢」、「快險」，以及慢病健康管理等服務，與包括股東泰康在內的多家保險公司形成「醫+藥+檢+險」的健康生態。

泰康資産戰略股權投資部負責人、董事總經理徐軍表示，看好叮噹快藥在市場中的品牌影響力，是次與其合作，雙方將建立「醫療、藥物、保險」的産業生態，並通過網上及實體店的結合，為消費者提供高效的健康管理服務。

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