【產經直播】大市升唔起 有咩板塊諗得過？
2020年10月20日 16:45
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隔晚美股先升後跌，港股連升兩日後，周二(20日)走勢同樣反覆，美國總統大選逼近，投資者有賺要先沽為快？
發改委指堅定實施擴大內需策略，一眾內需股跑出，體育用品股安踏體育(02020)即市升超過5%，而李寧(02331)則創新高。乳業股蒙牛乳業(02319)及澳優(01717)等都有資金流入，內需當中邊樣最諗得過？
4S汽車經銷股永達汽車(03669)第三季按年多賺41%至4.8億元人民幣，股價即市升超過14%，並且破頂，業績真係咁好？發改委鼓勵各地推出政策促進汽車消費轉型升級，加上踏入乘用車銷售旺季，車股可以繼續上？
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