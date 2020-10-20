大明國際首3季淨利潤按年升15.6%

在第三季，不鏽鋼銷售量錄50.5萬噸，按年增加6.8%；不鏽鋼加工量74.6萬噸，按年增9.9%。碳鋼銷售量66.7萬噸，按年減少10.5%；碳鋼加工量84.4萬噸，按年增5.4%。

首9個月，不鏽鋼銷售量135.7萬噸，按年增1.4%；不鏽鋼加工量200.18萬噸，按年增2.7%。碳鋼銷售量194.4萬噸，按年減少3.7%；碳鋼加工量232.1萬噸，按年增2.4%。

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