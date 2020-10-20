李寧第三季同店銷售按年錄低單位數增長
2020年10月20日 16:51
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李寧(02331)公布，以去年同季度伊始已投入運營的李寧銷售點計算(不包括李寧YOUNG)，截至2020年9月30日止第三季度，整個平台之同店銷售按年錄得低單位數增長。就渠道而言，零售(直接經營)渠道及批發(特許經銷商)渠道均錄得中單位數下降，電子商務虛擬店舖業務按年增長為30至40%高段。
第三季度，李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台之零售流水按年錄得中單位數增長。線下渠道(包括零售及批發)錄得低單位數下降，其中零售渠道錄得持平及批發渠道錄得低單位數下降；電子商務虛擬店舖業務錄得40至50%低段增長。
截至2020年9月30日，於中國，李寧銷售點數量(不包括李寧YOUNG)共計6,052個，本
年迄今淨減少397個。在淨減少的397個銷售點中，零售業務淨減少30個，及批發業務淨
減少367個。期內，中國李寧YOUNG銷售點數量共計1,052個，本年迄今淨減少49個。
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