李寧第三季同店銷售按年錄低單位數增長

第三季度，李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台之零售流水按年錄得中單位數增長。線下渠道(包括零售及批發)錄得低單位數下降，其中零售渠道錄得持平及批發渠道錄得低單位數下降；電子商務虛擬店舖業務錄得40至50%低段增長。

截至2020年9月30日，於中國，李寧銷售點數量(不包括李寧YOUNG)共計6,052個，本

年迄今淨減少397個。在淨減少的397個銷售點中，零售業務淨減少30個，及批發業務淨

減少367個。期內，中國李寧YOUNG銷售點數量共計1,052個，本年迄今淨減少49個。

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