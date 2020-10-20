東半山及跑馬地首10個月錄390宗成交　按年挫逾一成

美聯曾金凡表示，東半山及跑馬地今年首10個月暫錄390宗成交，較去年同期447宗下挫約12.8%，業主叫價取態亦有回所軟，今年所錄成交佔116宗實用呎價介乎1.5萬至2萬元，佔比例接近三成，比率亦較去年約23%為高。

他指出，跑馬地過去兩個月部分單位成交呎價更低於1.5萬元，包括本月錄得的景祥大樓一個低層單位，實用面積741方呎，以980萬元售出，呎價13,225元。現時屋苑入場費僅500多萬元，其中面積339方呎低層單位，叫價530萬元，呎價15,634元。

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