中移首3季純利816億人民幣 按年降0.3%
2020年10月20日 17:43
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（中新社圖片）
中國移動(00941)公布，今年首3季度股東應佔利潤為816億元人民幣(下同)，按年降0.3%。營運收入為5,744億元，按年上升1.4%；其中，通信服務收入為5,257億元，比上年同期上升2.5%。
首3季，集團移動客戶總數約9.46億戶，其中4G客戶總數達到7.7億戶，5G套餐客戶總數達到1.14億戶。首3季度，手機上網流量達到653億GB，按年增長35.0%，手機上網DOU達到9.1GB；總通話分鐘數為22,580億分鐘，按年下降7.1%，降幅進一步收窄；短信使用量達7,130億條，按年增長15.5%。
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