中移首3季純利816億人民幣　按年降0.3%

首3季，集團移動客戶總數約9.46億戶，其中4G客戶總數達到7.7億戶，5G套餐客戶總數達到1.14億戶。首3季度，手機上網流量達到653億GB，按年增長35.0%，手機上網DOU達到9.1GB；總通話分鐘數為22,580億分鐘，按年下降7.1%，降幅進一步收窄；短信使用量達7,130億條，按年增長15.5%。

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