中美科技戰：內地「全民造芯」　河北明星項目卻爆爛尾

「昂揚微電子」一名取得非常鼓舞人心，惟內媒報道，這家在石家莊循環化工園區內佔地30畝、總投資10億元人民幣(下同)的「明星企業」，現場除了一幢還未完工的辦公樓，「就是空蕩蕩的荒地」。

昂揚主要生產第8代高端大功率絕緣閘雙體電晶體(IGBT)晶片，適用於綠色家電、工業裝備、太陽能發電、新能源汽車及充電樁等諸多領域，還先後被列為石家莊及河北省重點項目，惟其晶片項目早在2018年就夭折，不僅項目停滯，公司爛尾，兩位負責人的糾紛也一直持續到現在。

內媒報道，昂揚的晶片項目匆忙啟動後，資金鏈很快就斷裂。掌握高端大功率晶片技術、旅美18年後回鄉創業的董事長步建康稱，其拍檔兼總經理徐國中違背初始協議約定，把大部分資金用於購買土地和建設辦公樓，沒有把錢用於晶片生產設備購買和潔淨間建設。

步氏指控道︰「徐國中提供的公司財務報表表明，投資股東實際投資3,250萬元，土建和待付土建費用超過3,300萬元。相當於他的全部投資只是買了地，建了一個大樓。明顯是通過虛擬合作公司來違法佔有國有土地使用權，套取政府配套支持資金」。

他又稱，徐偽造他回國之前的研發支出，騙取項目補助資金200萬元；偽造10億元的重點項目申請，騙取土地指標120畝；偽造5,743萬元銀行資金證明，謊稱他有實力建設晶片生產潔淨間和購買晶片生產設備，騙取政府半價優惠支持的土地30畝。但是他得到土地後，完全不兌現建廠承諾，導致和國際先進半導體公司合作建廠的計划無法實施。

步建康於是實名舉報總經理徐國中涉嫌騙取政府補助資金和國有土地，揚言「我就是他騙取政府扶持政策的工具。估值1.6億元的土地，不應該成為他的私人財產」。徐國中則指控對方沒有履行商業計劃書約定6個月完成第8代高端大功率IGBT技術打開民用市場的義務，歷經兩年多還沒有完成，期間雖然進行了有限的研發工作且取得了個別專利，但距離實現其在合作協議中關於產品、訂單、獲得合作利潤的目標遙遙無期。

及後徐氏獲一審勝訴，步氏不服並提出上訴。雙方經河北省高級人民法院調解後達成和解協議，知識產權歸步所有，步則將持有的35%昂揚股權轉讓歸徐及另外一個股東。不過，紛爭至今依然未了。

北京半導體行業協會副秘書長朱晶向內媒分析，半導體產業吸引了許多國內企業參與，一些細分領域甚至有近百家企業在競爭。繼早年大硅片領域出現大項目湧現後，化合物半導體等領域又出現類似情況，僅今年年上半年合計規劃投資就超過600億元，而且有八成項目位於二、三線甚至四線城市，多為半導體產業基礎薄弱、沒有相關項目建設經驗的地區，其可持續性再次引發業界擔憂。

亦有評論認為，現時幾個爛尾的半導體項目之共通點為技術過於依賴「外商購買」、投資地方政府「一頭熱」，牽頭人並非在行業打滾幾十年的中堅穩定力量。晶片行業需要警惕創業團隊的「浮躁」心態，一些連核心團隊還尚成型，單靠幾張簡報就急不及待四處路演招徭。一些地方政府誤以為「揼本」就能成功，更有企業「懶老定」以為項目失敗都會有大公司接手。撇除爛尾所帶來的財政浪費，大家砸錢搶人恐導致優質資源被分散，一些龍頭企業單體競爭力反而被削弱，「未見其利先見其害」，不利中國晶片行業長期發展。

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