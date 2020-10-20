【全球救市】受制旅遊補貼計劃　日央行擬降通脹預期

外國傳媒引述消息人士透露，日本央行可能會在下周的政策會議上考慮調整通脹預期，以此反映政府鼓勵國人旅遊的計劃對價格產生的短期影響。

消息人士說，考慮首相菅義偉為國人國內旅遊提供補貼的「去旅遊」計劃所帶來價格下行壓力，央行可能會討論下調截至明年3月的本財年通脹預期，不過通脹預期的下調不會導致日本央行採取額外的行動。

消息人士同時表示，央行的討論可能還會着眼一年後，旅遊補貼計劃結束勢必出現的總體價格上行壓力。消息人士說，日本央行可能會淡化旅遊補貼計劃的持久影響，而是會着重強調，儘管下調了預期，但其對日本經濟和通脹前景的看法，很大程度上並沒有發生甚麼變化。

消息人士表示，由於金融市場的穩定和企業融資的相對平穩，日本央行可能會暫時維持現有政策不變。

日本央行將於10月29日與政策聲明一道發布季度經濟展望報告。幾乎所有參與經濟學家都預計貨幣政策會保持不變。

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